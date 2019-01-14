Битва лидеров Суперлиги: Химик обыграл Днепр в одно очко

Новости спорта: Команда Виталия Степановского добыла четвертую победу кряду.

«Химик» в тяжелейшем матче на выезде обыграл «Днепр» в рамках регулярного чемпионата Суперлиги.

Весь поединок больше смахивал на «качели». Ни одной из команд не удавалось завладеть существенным очковым преимуществом, а судьбу встречи решил двухочковый бросок Ильи Сидорова за минуту до окончания поединка.

Самым результативным игроком матча стал Александр Мишула, который набрал 20 очков. У «Химика» 18 баллов на свой счет записал Деон Едвин.

Для «Химика» эта победа стала четвертой подряд и позволила ему удержаться на первом месте в турнирной таблице, в то же время «Днепр» продолжает оставаться вторым. Команды встретились в третий раз в сезоне и теперь счет в личных встречах 2:1 в пользу южненцев.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Днепр» — «Химик» 74:75 (24:23, 17:23, 18:16, 15:13)

«Днепр»: Мишула (20), Вильховецкий (2), Закурдаев (9), Тимофеенко (7 + 7 подборов), Кушниров (2) — старт; Шундель (8), Ревзин (8), Глебов (10 + 5 подборов + 4 передачи), Сизов (8 + 6 подборов).

«Химик»: Эдвин (18 + 12 подборов), Рябчук (9), Войналович (4), Джонс (14 + 4 подбора), Павлов (10 + 10 подборов) — старт; Антипов (10), Марченко, Сидоров (10 + 6 передач + 6 потерь).