Коваль: Мы покажем качественный баскетбол в матче против Запорожья

Новости спорта: Комментарий главного тренера Политехника Владимира Коваля перед матчем против Запорожья.

В нынешнем сезоне Суперлиги Пари-Матч «Политехник» можно назвать одним из самых удобных соперников для «Запорожья». Дома подопечные Валерия Плеханов выиграли с разгромным счетом 104:77. А затем привезли из Харькова победу 95:74. Впрочем, команда Владимира Коваля наверняка помнит те игры и желание взять реванш лишь прибавляет им мотивации.

К тому же многие отмечают, что «Политехник» уже не та команда, которая так легко расставалась с очками на старте сезона. Харьковчане подтянулись и им нужно совсем немного, чтобы прописаться в верхней части турнирной таблицы. К тому же «Политехник», в отличии от запорожцев, пробился в «Финал четырех», и с этим нужно считаться.

Харьковчане еще явно не показали все, на что способны. В плей-офф и Кубке Украины они остаются настоящей «темной лошадкой», а, значит, от них стоит ждать сюрпризов. И «Запорожье» должно об этом помнить.

Главный тренер БК Запорожье Валерий Плеханов, его команда со всей серьезностью относится к предстоящему матчу и о недооценки «Политехника» речь быть не может.

Главный тренер БК «Политехник» Владимир Коваль:

- В это чемпионате вам не удавалось обыграть "Запорожцев". Это добавляет мотивации?

- Мы и так хотим побеждать в каждом матче. Тем более, что год начался с двух поражений на домашней площадке. Есть над чем работать. «Запорожье» достаточно сильный коллектив, он борется за высокие места в таблице и, думаю, будет бороться за медали Суперлиги Пари-Матч. Поэтому игра с таким сильным соперником требует серьезной концентрации.

- Чего ждете от запорожцев?

- Они стараются играть в быстрый баскетбол, у них есть три ярко выраженных лидера, это американские легионеры. Есть и хорошие украинские игроки, тот же Андрей Мироненко. Передняя линия «Запорожья» хорошо укомплектована. Мы со своей стороны постараемся показать качественный баскетбол.

- Какой трофей в этом сезоне более желанный? Чемпионат или кубок?

- На данном этапе мы выполнили задачу в Кубке Украины, попали в «Финал четырех». Будем и дальше биться за победы. Для нас и в кубке, и в чемпионате важен максимальный результат.

- Чего ждете от второй части Суперлиги?

- Мы хотим прибавить. Да, не хватает ротации. Но мы хотим подойти к плей-офф с более качественной игрой, в первую очередь в защите. Как показали последние матчи, мы пропускаем очень много легких мячей. Поэтому сейчас больше работаем именно над защитой, чтобы улучшить этот компонент к плей-офф.

- Изменится ли игра команд ближе к этапу плей-офф?

- Могу говорить за свою команду, хочется, чтобы молодые игроки почувствовали больше уверенности и ответственности. Чтобы не прятались за спины легионеров, а больше себя проявляли и помогали команде.