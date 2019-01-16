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Дабл-дабл Леня помог Атланте обыграть Оклахому-Сити в НБА

Дабл-дабл Леня помог Атланте обыграть Оклахому-Сити в НБА
09:08 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: НБА

Новости спорта: Алексей Лень отыграл 31 минуту на паркете, набрав 24 очка и показав один из лучших результатов в команде.

Украинский центровой Атланты Хокс Алексей Лэнь сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против Оклахомы-Сити Тандер. Украинца снова не оказалось в стартовой пятерке, что не помешало ему провести на паркете 30 с половиной минут.

За это время Алекс сумел набрать 24 очка (9 из 14 бросков с игры, 5 из 6 штрафных бросков), став одним из лучших игроков Хокс. Также центровой отдал 3 передачи, сделал 11 подборов, 1 перехват и 2 блок-шота. В пассиве украинца 4 фола. Коэффициент (+/-) Лэня составил +5.

Интересно, что это уже шестой дабл-дабл Лэня за Атланту.

Хокс выиграли последнюю четверть с разницей в 19 очков, что и принесло команде украинца победу.

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Атланта идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч Хокс проведут 20 января против Бостон Селтикс.

Обзор матча:

Атланта Хокс (14-30) — Оклахома-Сити Тандер (26-17) 142:126 (25:29, 45:30, 27:41, 45:26)

Атланта: Коллинз (26), Лэнь (24 + 3 передачи + 11 подборов + 1 перехват + 2 блок-шота), Янг (24 + 11 передач), Хаертер (17), Бембри (16), Картер (11), Спеллман (10)

Оклахома: Уэстбрук (31 + 11 передач), Джордж (24), Шредер (21), Грант (21), Адамс (16)

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Баскетбол, НБА, БК Атланта, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
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