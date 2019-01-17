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Суперлига. Запорожье победил Днепр, Николаев переиграл Политехник

Суперлига. Запорожье победил Днепр, Николаев переиграл Политехник
22:19 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта: В регулярном чемпионате Украины по баскетболу состоялось 2 матча.

В пятницу, 17-го января, "Николаев" дома принимал "Политехник". Игра завершилась со счетом 94:78.

"Николаев" – "Политехник" – 94:78 (33:28, 21:16, 13:15, 27:19)

"Николаев": Адедиран 16 Онуфриев 14 Садо 13 + 7 подборов + 3 передачи, Попов 11 + 7 подборов + 3 передачи - 3 потери, Хохоник 1 - старт, Зотов 18 + 10 передач + 3 перехвата, Жуковский 8, Приймак 8, Давидюк 3, Тонченко 2, Аникиенко 0, Бобров 0

"Политехник": Дэвис 25 + 5 перехватов, 4 подбора + 3 передачи - 5 потерь, Рочняк 23 + 5 подборов, Козлов 17 Грэм 10 + 12 подборов + 5 передач + 2 блок-шота - 4 потери, Чугунов - старт, Завадский 2 , Кузнецов 1, Колотивлов 0

"Николаев" свой следующий матч сыграет 19 января в Южном против "Днепра", а "Политехник" в этот же день дома примет "Одессу".

В матче очередного тура баскетбольной Суперлиги "Запорожье" принимал "Днепр" и добыл сложную победу 93:90.

Запорожье - Днепр 93:90 (29:17, 22:22, 31:34, 11:17)

Проиграв первую четверть 17:29, "Днепр" в течение остальной части матча шел на камбэк, однако отыграться так и не сумел и потерпев второе поражение в сезонной серии с соперником.

"Запорожье" и "Днепр", имея по 11 побед и 4 поражения, делят 2-3 места в чемпионате. Лидирует "Химик".

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Баскетбол, Суперлига, БК Днепр, Новости баскетбола, БК Николаев, БК Политехник, БК Запорожье.
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