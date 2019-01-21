Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Пакьяо - Бронер. Видео боя
Пакьяо - Бронер. Видео боя
Биатлон. Результаты женского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019
Биатлон. Результаты женского масс-старта в Рупольдинге 20.01.2019
UFC Fight Night 143. Результаты боев
UFC Fight Night 143. Результаты боев
Матч сборной Украины во Львове может не состояться
Матч сборной Украины во Львове может не состояться

НБА: результаты матчей 20 января

НБА: результаты матчей 20 января
11:42 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Вашему вниманию результаты матчей НБА за 20 января.

Индиана – Шарлотт 120:95 (34:26, 22:15, 27:30, 37:24)

Индиана: Оладипо (21 + 7 передач), Коллисон (19 + 9 передач), Богданович (16 + 7 подборов), Тернер (9 + 16 подборов), Янг (7) – старт; Сабонис (16 + 8 подборов), Эванс (14), Макдермотт (7), Джозеф (6), Холидэй (3), Лиф (2), Джонсон (0), О’Куинн (0).

Шарлотт: Уокер (23 + 7 передач), Лэмб (10), Бийомбо (10 + 12 подборов), Марв. Уильямс (9), Батюм (6 + 7 подборов) – старт; Монк (11), Бриджес (8), Кидд-Гилкрист (7), Эрнангомес (6), Паркер (5), Грэм (0), Бэйкон (0).

Миннесота – Финикс 116:114 (29:31, 35:36, 27:29, 25:18)

Миннесота: Таунс (30 + 12 подборов), Гибсон (17), Уиггинс (10), Тиг (4 + 8 передач), Окоги (4) – старт; Роуз (31), Шарич (9), Бэйлесс (7), Толливер (4), Денг (0), Дженг (0).

Финикс: Уоррен (21), Букер (18 + 6 передач + 5 потерь), Бендер (12 + 10 подборов), Мелтон (4), Бриджес (3) – старт; Убре (18 + 8 подборов), Джексон (15), Кроуфорд (11), Эйси (8), Окобо (4).

Сан-Антонио – Клипперс 95:103 (26:38, 27:22, 20:20, 22:23)

Сан-Антонио: Олдридж (30 + 14 подборов), Гэй (19 + 8 подборов), Уайт (9), Дерозан (8 + 7 подборов), Форбс (3) – старт; Белинелли (12), Миллс (6), Бертанс (6), Пелтль (2), Каннингем (0), Пау Газоль (0).

Клипперс: Харрис (27 + 9 подборов + 9 передач), Беверли (18 + 12 подборов), Харрелл (18), Брэдли (15), Гилджес-Александер (7) – старт; Мотли (10), Торнвелл (4), Гортат (3), Уоллес (1), Робинсон (0).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Матч сборной Украины во Львове может не состояться
02 Хачериди близок к уходу из ПАОКа
03 Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open
04 Australian Open: Свитолина вышла в четвертьфинал
05 Лидер Суперлиги Химик уступил Киев-Баскету
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь