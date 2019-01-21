НБА: результаты матчей 20 января

Индиана – Шарлотт 120:95 (34:26, 22:15, 27:30, 37:24)
Индиана: Оладипо (21 + 7 передач), Коллисон (19 + 9 передач), Богданович (16 + 7 подборов), Тернер (9 + 16 подборов), Янг (7) – старт; Сабонис (16 + 8 подборов), Эванс (14), Макдермотт (7), Джозеф (6), Холидэй (3), Лиф (2), Джонсон (0), О’Куинн (0).
Шарлотт: Уокер (23 + 7 передач), Лэмб (10), Бийомбо (10 + 12 подборов), Марв. Уильямс (9), Батюм (6 + 7 подборов) – старт; Монк (11), Бриджес (8), Кидд-Гилкрист (7), Эрнангомес (6), Паркер (5), Грэм (0), Бэйкон (0).
Миннесота – Финикс 116:114 (29:31, 35:36, 27:29, 25:18)
Миннесота: Таунс (30 + 12 подборов), Гибсон (17), Уиггинс (10), Тиг (4 + 8 передач), Окоги (4) – старт; Роуз (31), Шарич (9), Бэйлесс (7), Толливер (4), Денг (0), Дженг (0).
Финикс: Уоррен (21), Букер (18 + 6 передач + 5 потерь), Бендер (12 + 10 подборов), Мелтон (4), Бриджес (3) – старт; Убре (18 + 8 подборов), Джексон (15), Кроуфорд (11), Эйси (8), Окобо (4).
Сан-Антонио – Клипперс 95:103 (26:38, 27:22, 20:20, 22:23)
Сан-Антонио: Олдридж (30 + 14 подборов), Гэй (19 + 8 подборов), Уайт (9), Дерозан (8 + 7 подборов), Форбс (3) – старт; Белинелли (12), Миллс (6), Бертанс (6), Пелтль (2), Каннингем (0), Пау Газоль (0).
Клипперс: Харрис (27 + 9 подборов + 9 передач), Беверли (18 + 12 подборов), Харрелл (18), Брэдли (15), Гилджес-Александер (7) – старт; Мотли (10), Торнвелл (4), Гортат (3), Уоллес (1), Робинсон (0).