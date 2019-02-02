Суперлига. Запорожье в гостях обыграл Химик

"Запорожье" одержало очередную победу в рамках Суперлиги. В этот раз команда обыграла южненский "Химик". Лидер "Запорожья" Малик Трент отметился дабл-даблом - 18 очков, 12 подборов.
"Химик" - "Запорожье" - 74:79 (16:17, 15:23, 27:19, 16:20)
"Химик": Эдвин (17 + 12 подборов + 4 передачи + 5 потерь), Павлов (14 + 10 подборов), Рябчук (13), Джонс (11 + 9 подборов), Войналович (9), Антипов (6), Сидоров (4 + 6 передач),
"Запорожье": Трент (18 + 12 подборов + 4 передачи), Хилл (17 + 9 подборов), Шевченко (17 + 8 подборов), Кондраков (11 + 4 перехвата), Холтон (10), Буц (4), Прессли (2).
Ранее "Днепр" обыграл "Киев-Баскет", а "Черкасские Мавпы" оказались сильнее "Политехника".