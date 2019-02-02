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Суперлига. Запорожье в гостях обыграл Химик

Суперлига. Запорожье в гостях обыграл Химик
17:17 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта: Команда Валерия Плеханова в сложном матче оказалась сильнее лидера чемпионата.

"Запорожье" одержало очередную победу в рамках Суперлиги. В этот раз команда обыграла южненский "Химик". Лидер "Запорожья" Малик Трент отметился дабл-даблом - 18 очков, 12 подборов.

"Химик" - "Запорожье" - 74:79 (16:17, 15:23, 27:19, 16:20)

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"Химик": Эдвин (17 + 12 подборов + 4 передачи + 5 потерь), Павлов (14 + 10 подборов), Рябчук (13), Джонс (11 + 9 подборов), Войналович (9), Антипов (6), Сидоров (4 + 6 передач),

"Запорожье": Трент (18 + 12 подборов + 4 передачи), Хилл (17 + 9 подборов), Шевченко (17 + 8 подборов), Кондраков (11 + 4 перехвата), Холтон (10), Буц (4), Прессли (2).

Ранее "Днепр" обыграл "Киев-Баскет", а "Черкасские Мавпы" оказались сильнее "Политехника".

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Баскетбол, Суперлига, БК Химик, Новости баскетбола, БК Запорожье, Химик - Запорожье.
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