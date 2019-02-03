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Днепр в овертайме обыграл Черкасские Мавпы

Днепр в овертайме обыграл Черкасские Мавпы
16:22 Сегодня Телеграф ФБУ Фото: ФБУ

Новости спорта: Днепр победил дома Черкасские Мавпы в овертайме поединка регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч - 92:87 ОТ.

Хозяева считались номинальными фаворитами этого поединка. Но уже в начале встречи развитие событий заставит усомниться в реалистичности таких прогнозов. В Днепра сразу не пошла реализация. В начале встречи хозяева забивали только пятую часть бросков с игры. Гости в более три раза превосходили хозяев по этому ключевому показателю. Так при равной игре под щитами Обезьяны все же вышли вперед на 8 очков после первой 10-минутки. Наиболее упорными у гостей в это время были Кольченко и Бояркин.

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ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч

3 февраля

Днепр - Черкасские Мавпы - 92:87 ОТ (14:22, 18:16, 21:22, 30:23, 9:4)

За вторую четверть до большого перерыва хозяева в итоге сыграли лишь два очка. Был момент, когда эффектное перехвата Мишулы с последующим не менее эффектно трехочковым, казалось, придадут Днепру дополнительного эмоционального толчка. И к игровому перелома дело не дошло.

Гости оставили за собой почти двукратное преимущество в реализации. Лучшим у них за первую половину стал Кольченко с 14 очками. В Днепра по 7 набрали Тимофеенко, Мишула и Глебов.

Возобновилась игра с обнадеживающего для местных болельщиков трехочкового Тимофеенко. Впрочем чего-то более существенного фаны так и не дождались. Гости и дальше точнее завершали атаки и уже скоро разница выросла до 10 очков. Максимум, что удалось днепрянам, вдвое сокращать отставание. Однако на заключительную четверть разница почти не изменилась - 7 очков.

С началом заключительной четверти показалось, что у хозяев уже не осталось сил на заключительный рывок. После отрезке 8: 0 в пользу обезьян разница в счете выросла до 19 очков. И баскетбол - слишком непредсказуема игра, демонстрировалось уже множество раз. Произошло спортивное чудо и сейчас. Хозяева же поймали кураж. Рывок 21: 0 вывел Днепр в лидеры через минуту до конца игрового времени. Счет сравнял Мишула точным трехочковым. Зато у гостей Кольченко, Янг, Бояркин раз за разом ошибались в довольно стандартных ситуациях. Гости много фолили, чем умело пользовались днепряне, реализуя более 80% штрафных. К чести гостей, они до последнего не опускали рук. За 31 секунду до конца основного игрового времени Янг дальним попаданием восстановил равновесие - 83:83. Мишула завершал последнюю атаку - неправильно. Поэтому игра перешла в овертайм.

В начале дополнительного времени соперники обменялись результативными атаками. Далее же у чемпионов сбился прицел и Днепр таки довел поединок до победы.

Поэтому Днепр поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. Черкасские Мавпы остались восьмыми.

Следующий матч

Днепр следующий поединок проведет 6 февраля в Харькове. Черкасские Мавпы на следующий день играть дома против Киев-Баскета.

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Баскетбол, Суперлига, БК Днепр, БК Черкасские мавпы, ФБУ.
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