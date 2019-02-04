Дончич продолжает переписывать историю НБА

Новичок «Даллас Маверикс» Лука Дончич отметился очередным достижением, об этом сообщает Eurohoops.
Словенец, набравший 35 очков в матче с «Кливлендом» (111:98) довел их общее количество за карьеру в НБА до 1034. Таким образом, он стал седьмым игроком в истории НБА, который записал на свой счет 1000 очков до своего двадцатилетия.
Подобными показателями могут похвастаться только Кобе Брайант, Дуайт Ховард, Леброн Джеймс, Кармело Энтони, Кевин Дюрант и Девин Букер. В среднем Дончич набирает 20,7 очка за игру.
Big night for @luka7doncic and loyal follower #NBA— Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) 3 февраля 2019 г.
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