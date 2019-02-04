Днепр презентовал фонд игрока НБА Леня

Новости спорта: В "Днепре" презентовали фонд игрока НБА Алексея Леня.

В клубе украинской Суперлиги "Днепр" презентовали фонд имени воспитанника местной команды Алексея Леня, который сейчас успешно выступает за клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Атланта Хокс".

Это событие состоялось в перерыве поединка Суперлиги Пари-Матч между "Днепром" и "Черкасскими Мавпами", сообщает пресс-служба ФБУ.

"Во время презентации воспитанники клубной академии" Днепра "получили спортивную экипировку. Сам Лень обратился к собравшимся с видео приветствием", - отметили в пресс-службе.

Ранее аналогичные программы презентували другие звездные воспитанники "Днепра" - Кирилл Фесенко и Кирилл Натяжко.

Напомним, "Днепр" победил "Черкасских Мавп" в овертайме - 92:87.