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Днепр презентовал фонд игрока НБА Леня

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Днепр презентовал фонд игрока НБА Леня
18:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: В "Днепре" презентовали фонд игрока НБА Алексея Леня.

В клубе украинской Суперлиги "Днепр" презентовали фонд имени воспитанника местной команды Алексея Леня, который сейчас успешно выступает за клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Атланта Хокс".

Это событие состоялось в перерыве поединка Суперлиги Пари-Матч между "Днепром" и "Черкасскими Мавпами", сообщает пресс-служба ФБУ.

"Во время презентации воспитанники клубной академии" Днепра "получили спортивную экипировку. Сам Лень обратился к собравшимся с видео приветствием", - отметили в пресс-службе.

Ранее аналогичные программы презентували другие звездные воспитанники "Днепра" - Кирилл Фесенко и Кирилл Натяжко.

Напомним, "Днепр" победил "Черкасских Мавп" в овертайме - 92:87.

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Баскетбол, ФБУ, Новости спорта, Алексей Лэнь.
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