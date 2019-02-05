Суперлига: расписание трансляций матчей 13-го тура

Новости спорта: Матчи Суперлиги Пари-Матч 13 тура: расписание трансляций.

В среду, 6 февраля, стартует очередной игровой неделю регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч, в рамках которого будет сыграно четыре поединка. Три из них в прямом эфире будут транслироваться на ТВ, а также все матчи вы сможете посмотреть в видеотрансляции на сайте ФБУ.

Суперлига Пари-Матч. 13-й тур

6 февраля, среда

18:30 Политехник - Днепр (XSPORT)

7 февраля, четверг

19:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет (Oboz TV)

8 февраля, пятница

18:00 Химик - Одесса ( FBU.ua)

9 февраля, воскресенье

Николаев - Запорожье (Oboz TV)

Напомним, защитник «Днепра» Александр Мишула признан самым ценным игроком недели в чемпионате Украины.

На прошлой неделе команда Дениса Журавлева сперва нанесла «Киев-Баскету» (75:65) первое поражение в календарном году, а затем в овертайме обыграла действующих чемпионов «Черкасские Мавпы» (92:87 ОТ).

В этих играх Мишула в среднем набирал по 20 очков, делал по 4 ассиста, совершал по 3 перехвата и набрал рейтинг эффективности 16,5.