Скачать
Среда, 06.02.2019
Динамо огласило заявку на плей-офф Лиги Европы
Динамо огласило заявку на плей-офф Лиги Европы
Ольга Швед - прекрасная жена новичка Селтика (Фото)
Ольга Швед - прекрасная жена новичка Селтика (Фото)
Шведская Фрелунда победила Мюнхен и выиграла хоккейную Лигу чемпионов
Шведская Фрелунда победила Мюнхен и выиграла хоккейную Лигу чемпионов
Лейкерс обменяли Михайлюка в Детройт
Лейкерс обменяли Михайлюка в Детройт

Поражение от Индианы стало самым крупным для ЛеБрона в НБА

Поражение от Индианы стало самым крупным для ЛеБрона в НБА
10:10 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Лейкерс провалили матч против Индианы в НБА.

Лос-Анджелес Лейкерс разгромно проиграл Индиане Пэйсерс (94:136) в матче регулярного чемпионата НБА. Для лидера озерных ЛеБрона Джеймса это поражение (с разницей -42) стало самым крупным за всю карьеру в лиге, сообщает ESPN.

До матча с Пэйсерс худшими поражениями в карьере ЛеБрона были две игры, в которых его команда уступала в 35 очков. Это поединок 16 января 2017 года, когда Кливленд Кавальерс проиграли Голден Стэйт Уорриорс (96:121), а также встреча 28 ноября 2007 года — Кавальерс — Детройт Пистонс (74:109).

ЛеБрон провел на паркете 30 минут, за которые набрал 18 очков (лучший показатель в команде), отдал 9 ассистов, сделал 7 подборов и совершил 6 потерь.

Лейкерс обменяли Михайлюка в Детройт

Напомним, что в начале февраля Джеймс вернулся на паркет после травмы паха. В общей сложности ЛеБрон пропустил 17 матчей.

Сейчас Лейкерс идут на 10-м месте в Западной конференции. Следующий матч озерные проведут 8 февраля против Бостон Селтикс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Леброн Джеймс, Новости баскетбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гран-при Формулы-1 в Мексике может быть закрыт
02 Сборная Украины сыграет во Львове два матча отбора Евро-2020
03 Свитолина обошла Коноплянку, впереди - Зинченко
04 Промоутер Альвареса назвал причины поражения Ковалеву
05 Емельяненко проведет следующий бой 4 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь