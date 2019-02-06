Поражение от Индианы стало самым крупным для ЛеБрона в НБА

Новости спорта: Лейкерс провалили матч против Индианы в НБА.

Лос-Анджелес Лейкерс разгромно проиграл Индиане Пэйсерс (94:136) в матче регулярного чемпионата НБА. Для лидера озерных ЛеБрона Джеймса это поражение (с разницей -42) стало самым крупным за всю карьеру в лиге, сообщает ESPN.

До матча с Пэйсерс худшими поражениями в карьере ЛеБрона были две игры, в которых его команда уступала в 35 очков. Это поединок 16 января 2017 года, когда Кливленд Кавальерс проиграли Голден Стэйт Уорриорс (96:121), а также встреча 28 ноября 2007 года — Кавальерс — Детройт Пистонс (74:109).

ЛеБрон провел на паркете 30 минут, за которые набрал 18 очков (лучший показатель в команде), отдал 9 ассистов, сделал 7 подборов и совершил 6 потерь.

Напомним, что в начале февраля Джеймс вернулся на паркет после травмы паха. В общей сложности ЛеБрон пропустил 17 матчей.

Сейчас Лейкерс идут на 10-м месте в Западной конференции. Следующий матч озерные проведут 8 февраля против Бостон Селтикс.