Михайлюк попрощался с Лейкерс

Новости спорта: Украинец Святослав Михайлюк успел сыграть за клуб из Лос-Анджелеса 38 матчей.

Бывший игрок Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк обратился к болельщикам клуба с прощальными словами. Напомним, "озерные" обменяли украинца в Детройт Пистонс.

"Моя мечта стала реальностью здесь. Поддержка была удивительной и всегда много для меня значила", - написал Михайлюк в своем Instagram.

Также украинец заявил, что хотел бы поскорее стать частью своей новой команды.

Сегодня ночью Свят принял участие в матче Лейкерс против Индианы Пэйсерс и за 12 минут на площадке сумел набрать 5 очков. Всего за клуб из Лос-Анджелеса украинец успел сыграть 38 матчей.