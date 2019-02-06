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Михайлюк попрощался с Лейкерс

Михайлюк попрощался с Лейкерс
21:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Украинец Святослав Михайлюк успел сыграть за клуб из Лос-Анджелеса 38 матчей.

Бывший игрок Лос-Анджелес Лейкерс Святослав Михайлюк обратился к болельщикам клуба с прощальными словами. Напомним, "озерные" обменяли украинца в Детройт Пистонс.

"Моя мечта стала реальностью здесь. Поддержка была удивительной и всегда много для меня значила", - написал Михайлюк в своем Instagram.

Лейкерс обменяли Михайлюка в Детройт

Также украинец заявил, что хотел бы поскорее стать частью своей новой команды.

Сегодня ночью Свят принял участие в матче Лейкерс против Индианы Пэйсерс и за 12 минут на площадке сумел набрать 5 очков. Всего за клуб из Лос-Анджелеса украинец успел сыграть 38 матчей.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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