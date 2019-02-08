"Я очень рад": Михайлюк - о переходе в Детройт

Украинский баскетболист Святослав Михалюк, перешедший из Лейкерс в Пистонс прокомментировал переход в новую команду.
"Я очень рад присоединится к новой команде. Меня приняли хорошо, все ребята очень дружные, я благодарен им за это. Я думаю, все поменяется для меня, возможно, другая роль и другие возможности.
Я думаю, все знают, что я хороший шутер. Буду искать возможности для броска и выполнять то, что от меня требуется в атаке. Нужно быть агрессивным", - сказал Михайлюк.
Первая тренировка украинца в Детройте:
Svi has arrived. #DetroitBasketball pic.twitter.com/bQHrGGgrTs— Detroit Pistons (@DetroitPistons) 7 февраля 2019 г.
Напомним, ранее тренер Пистонс рассказал об адаптации Михалюка в команде.