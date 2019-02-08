"Я очень рад": Михайлюк - о переходе в Детройт

Новости спорта: Украинский баскетболист Святослав Михайлюк перешел в Детройт.

Украинский баскетболист Святослав Михалюк, перешедший из Лейкерс в Пистонс прокомментировал переход в новую команду.

"Я очень рад присоединится к новой команде. Меня приняли хорошо, все ребята очень дружные, я благодарен им за это. Я думаю, все поменяется для меня, возможно, другая роль и другие возможности.

Я думаю, все знают, что я хороший шутер. Буду искать возможности для броска и выполнять то, что от меня требуется в атаке. Нужно быть агрессивным", - сказал Михайлюк.

Первая тренировка украинца в Детройте:

Напомним, ранее тренер Пистонс рассказал об адаптации Михалюка в команде.