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Лень набрал 7 очков в матче НБА против Шарлотт

Лень набрал 7 очков в матче НБА против Шарлотт
09:14 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинский центровой Атланты Алексей Лень не смог помочь команде добыть победу над Шарлотт в НБА.

Центровой Атланты Алексей Лень принял активное участие в проигранном матче своей команды против Шарлотт Хорнетс (120:129).

За 10 минут и 35 секунд времени, которые украинец провел на площадке, он заработал 7 очков, совершил 7 подборов и отдал 3 передачи, которые, тем не менее, не позволили Хокс уйти от поражения после крупно проигранных первой и третьей четвертей.

Атланта занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а Хорнетс расположились седьмыми.

Следующий матч Хокс проведут в ночь на 11 февраля против Орландо Мэджик.

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Атланта Хокс (18-37) — Шарлотт Хорнетс (27-28) 120:129 (31:46, 37:27, 18:33, 34:23)

Атланта: Коллинз (21), Янг (20 + 11 передач), Хертер (17), Дедмон (14), Бэйзмор (13), Лин (13), Лэнь (7 + 7 подборов + 3 передачи + 1 блок-шот)

Шарлотт: Уокер (37), Уильямс (27), Лэмб (24), Кидд-Гилкрист (11), Зеллер (10)

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Баскетбол, НБА, БК Атланта, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
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