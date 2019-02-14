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Детройт без Михайлюка уступил Бостону в НБА

Детройт без Михайлюка уступил Бостону в НБА
09:11 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Святослав Михайлюк не попал в заявку команды на матч НБА.

Атакующий защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк не попал в заявку на матч своей команды против Бостон Селтикс.

Поршни в итоге уступили со счетом 110:118, выиграв при этом стартовую и заключительную четверти матча.

В прошлом матче чемпионата, против Вашингтон Уизардс, украинец был в заявке команды, однако не появлялся на площадке.

Михайлюк лишь на позапрошлой неделе присоединился к новому клубу после обмена из Лос-Анджелес Лейкерс. Свят уже успел дебютировать в составе Пистонс и набрать первые очки.

Детройт занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет против Атланты Алексея Лэня 23 февраля.

Гендиректор Лейкерс обьяснил, почему клуб обменял Михайлюка

Обзор матча:

Бостон Селтикс — Детройт Пистонз 118:110 (28:29, 29:23, 34:20, 27:38)

Бостон: Тейтум (19), Хэйворд (18), Браун (17), Хорворд (17 + 14 подборов), Смарт (16), Моррис (11)

Детройт: Гриффин (32), Драммонд (21 + 17 подборов), Джексон (18), Эллингтон (13), Кеннард (11)

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Бостон, БК Детройт, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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