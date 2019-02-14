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Хардену покорилось уникальное достижение в НБА

Хардену покорилось уникальное достижение в НБА
12:19 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Защитник Хьюстон Рокетс Джеймс Харден продолжает устанавливать рекорды результативности в НБА,

Защитник Хьюстон Рокетс Джеймс Харден продолжает устанавливать рекорды результативности в НБА, на этот раз набрав больше 30 очков в 31-й игре подряд.

Прошлой ночью Харден заработал 42 очка в выездной игре Рокетс против Тимбервулвз (111:121), что позволило игроку повторить достижение легендарного Уилта Чемберлена в 1962-м году.

Однако эта серия позволяет Хардену быть лишь вторым в этом достижении, а до рекордной серии с 30+ очков подряд защитнику Рокетс придется провести еще 34 встречи.

Защитник Уилт Чемберлен в 1961-1962 годах также установил пока еще недосягаемый рекорд, набрав 30 или больше очков в 65 матчах кряду.

Средняя результативность Джеймса Хардена в текущем розыгрыше НБА составляет 36.6 очка. Игрок лидирует в Лиге по этому показателю, опережая второго Пола Джорджа из Оклахома-Сити Тандер, который в среднем за игру набирает 28.7 очков.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Джеймс Харден.
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