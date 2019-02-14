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ФБУ отстранила трех арбитров за неквалифицированное судейство

ФБУ отстранила трех арбитров за неквалифицированное судейство
13:16 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Сергей Защук, Александр Бида и Виктор Хоменко пропустят месяц и заплатят штраф

Директорат чемпионата Украины по баскетболу на месяц отстранил от судейства Суперлиги трех арбитров.

Причиной стало неквалифицированное судейство в матче «Днепр» — «Черкасские Мавпы», который состоялся 3-го февраля в Днепре (92:87). За ошибки, допущенные при обслуживании матча, наказаны Сергей Защук, Александр Бида и Виктор Хоменко. Кроме того, арбитры должны заплатить штраф.

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Поводом к рассмотрению судейства этого матча стало заявление БК «Черкасские Мавпы» в ФБУ для просмотра Экспертной комиссией ФБУ. Дисциплинарные санкции предусмотрены действующими Правилами проведения чемпионата Украины.

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Баскетбол, ФБУ, Новости баскетбола, Сергей Защук, Александр Бида и Виктор Хоменко.
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