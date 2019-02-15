ЛеБрон собирается купить клуб НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в интервью BleacherReport подчеркнул, что точно станет владельцем клуба НБА в будущем:
«Никаких «возможно», я точно сделаю это в будущем».
В намерениях баскетболиста не сомневается и менеджер «озерных»Мэджик Джонсон:
«Для приобретения клуба должен быть особенный случай, особенный игрок…У Леброна есть все эти факторы».
LBJ: NBA team owner? pic.twitter.com/NNiT2Pn55Q— Bleacher Report (@BleacherReport) 14 февраля 2019 г.
Ранее стало известно, что Джеймс является самым высокооплачиваемым игроком НБА.
Напомним, что в последнем матче регулярного чемпионата «Лейкерс» Леброна потерпели поражение от «Филадельфии» (120:143).