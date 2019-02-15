ЛеБрон собирается купить клуб НБА

Новости спорта: В намерениях баскетболиста не сомневается даже Мэджик Джонсон из "Лейкерс".

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в интервью BleacherReport подчеркнул, что точно станет владельцем клуба НБА в будущем:

«Никаких «возможно», я точно сделаю это в будущем».

В намерениях баскетболиста не сомневается и менеджер «озерных»Мэджик Джонсон:

«Для приобретения клуба должен быть особенный случай, особенный игрок…У Леброна есть все эти факторы».

Ранее стало известно, что Джеймс является самым высокооплачиваемым игроком НБА.

Напомним, что в последнем матче регулярного чемпионата «Лейкерс» Леброна потерпели поражение от «Филадельфии» (120:143).