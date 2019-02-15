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ЛеБрон собирается купить клуб НБА

ЛеБрон собирается купить клуб НБА
13:08 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: В намерениях баскетболиста не сомневается даже Мэджик Джонсон из "Лейкерс".

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в интервью BleacherReport подчеркнул, что точно станет владельцем клуба НБА в будущем:

«Никаких «возможно», я точно сделаю это в будущем».

В намерениях баскетболиста не сомневается и менеджер «озерных»Мэджик Джонсон:

«Для приобретения клуба должен быть особенный случай, особенный игрок…У Леброна есть все эти факторы».

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Ранее стало известно, что Джеймс является самым высокооплачиваемым игроком НБА.

Напомним, что в последнем матче регулярного чемпионата «Лейкерс» Леброна потерпели поражение от «Филадельфии» (120:143).

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Баскетбол, НБА, Леброн Джеймс, Новости баскетбола.
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