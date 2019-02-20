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Лень поддержал сборную Украины перед важнейшим матчем с Черногорией (Видео)

Лень поддержал сборную Украины перед важнейшим матчем с Черногорией (Видео)
18:18 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: Центровой клуба НБА "Атланта Хокс" Алексей Лень поддержал сборную Украины перед заключительными матчами отбора ЧМ-2019.

Алексей Лень не может присоединиться к национальной команде в февральских матчах против Черногории и Словении, однако призывает украинских болельщиков помочь команде Евгения Мурзина в домашнем матче, который состоится в пятницу, 22 февраля.

Видео обращения Леня опубликовала пресс-служба Федерации баскетбола Украины в facebook:

Коби Брайант проведет жеребьевку ЧМ-2019 по баскетболу

Как сообщалось ранее, мужская сборная Украины по баскетболу в феврале проведет две решающие встречи в рамках квалификации на чемпионат мира-2019. 22 февраля в киевском "Дворце спорта" украинские баскетболисты сыграют против Черногории, а 25 февраля на выезде проведут матч против Словении.

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Баскетбол, Видео, Новости баскетбола, Алексей Лэнь.
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