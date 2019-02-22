Сборная Украины утратила все шансы на ЧМ-2019

Новости спорта: Украинские баскетболисты с разницей в два очка проиграли сборной Черногории и потеряли все шансы на выход на ЧМ-2019.

Национальная сборная Украины в одиннадцатом матче квалификации на ЧМ-2019 проиграла Черногории.

Украинские баскетболисты уверенно выиграли первую четверть 34:17. Во второй десятиминутке игроки удивили количеством набранных очков, всего 15 на обе команды.

После перерыва Украина начала терять преимущество, уступив в третьей четверти 16:25. Таким образом, перед завершающей десятиминуткой украинцы вели с разницей в три очка.

В начале последней четверти Черногория впервые в матче повела в счете и не упустила победу. Отметим, что в концовке встречи Бобров сравнял счет, но за миг до этого прозвучала сирена.

Украина потеряла любые шансы на выход из группы. От Черногории украинцев отделяет три очка, которые не отыграть за один матч.

Баскетбол. Отбор на ЧМ-2019. Группа I

Украина — Черногория 74:76 (34:17, 6:9, 16:25, 18:25)