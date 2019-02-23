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Баскетбол. Мурзин намекнул на возможную отставку

Баскетбол. Мурзин намекнул на возможную отставку
09:36 Сегодня Телеграф ФБУ

Новости спорта: Евгений Мурзин прокомментировал поражение сборной Украины от Черногории.

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин проанализировал матч команды против сборной Черногории, который лишил нашу страну выхода на ЧМ-2019.

"У нас было три дня на подготовку к матчу. Нашей задачей было остановить Дубльевича и Нидэма и вытеснять соперника из "краски". В первой четверти у нас было хорошее преимущество, но затем мы перестали двигать мяч и играть командно. Во второй четверти мы набрали только 6 очков. Мы уступили в мелочах. Например, в подборах на своём щите, потерях, в том, что не останавливали Нидэма фолами.

Мы хорошо подготовились, большую часть встречи хорошо защищались против Дубльевича, но его трёхочковый на последних минутах стал ключевым. В первой половине мы хорошо защищались против пик-н-роллов, но затем этого не было.

Сборная Украины утратила все шансы на ЧМ-2019

40 набранных очков в первой половине – это нормальный результат, но затем мы остановились. Дайте время, вы узнаете, продолжу ли я работать со сборной. Я не снимаю с себя ответственности. Скоро вы всё узнаете. Не хочу делать выводы по горячим следам. Дайте мне закончить отборочный цикл", - цитирует Мурзина Планета Баскетбол.

Отметим, что сборная Украины проиграла Черногории со счетом 74:76.

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Баскетбол, ФБУ, Евгений Мурзин, Новости баскетбола, Сборная Украины по баскетболу.
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