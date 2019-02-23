Детройт Михайлюка переиграл Атланту Леня в НБА

Новости спорта: Украинского дерби на площадке не произошло.

В матче регулярного чемпионата НБА сегодня встречались Атланта Хокс и Детройт Пистонз — две команды лиги, представленные украинскими игроками.

Центровой Атланты Алексей Лень провел на площадке немногим меньше 20 минут, за это время набрав 8 очков и совершив 6 подборов.

В свою очередь, атакующий защитник Детройта Святослав Михайлюк, который присоединился к Поршням в феврале, не принимал участие в матче.

Встреча завершилась победой Пистонз с разницей в 3 очка. Самым результативным игроком в составе обеих команд оказася Реджи Джексон из Детройта, набравший 32 очка.

По итогам поединка Атланта занимает 12-е место в турнирной таблице. Детройт расположился 8-м и претендует на попадание в плей-офф.

Атланта Хокс (19-40) — Детройт Пистонз (27-30) 122:125 (34:33, 36:35, 25:32, 27:25)

Атланта: Янг (30 + 10 передач), Коллинз (19), Картер (16), Дедмон (14 + 12 подборов), Бэйзмор (12), Бембри (10), Алексей Лэнь (8 + 6 подборов)

Детройт: Джексон (32), Драммонд (26 + 21 подбор), Гриффин (15), Браун (12), Смит (10)