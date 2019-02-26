Определились все участники ЧМ-2019 по баскетболу

Новости спорта: ЧМ-2019 состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября.

Стали известны все участники чемпионата мира по баскетболу - 2019, который пройдет в Китае. Участниками соревнований станут сборные 32-х стран. Сборные поделят на 8 групп по четыре участника.

Жеребьевка группового этапа пройдет 16 марта.

Украина не квалифицировалась на турнир мирового первенства.

Представляем всех участников ЧМ-2019:

Африка: Тунис, Ангола, Нигерия, Сенегал, Кот-д’Ивуар;

Америка: США, Аргентина, Пэрто-Рико, Канада, Венесуэла, Бразилия, Доминиканская республика;

Азия и Океания: Новая Зеландия, Южная Корея, Иордания, Китай, Австралия, Япония, Иран, Филиппины;

Европа: Испания, Турция, Черногория, Литва, Италия, Польша, Франция, Россия, Чехия, Греция, Германия, Сербия.

Сборная Украины в решающем матче проиграла дома Черногории, а затем уступила на выезде в матче со Словенией.