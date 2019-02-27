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Сборная Украины сохранила свои позиции в рейтинге ФИБА

Сборная Украины сохранила свои позиции в рейтинге ФИБА
08:22 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинские баскетболисты занимают 19-е место в мире и 12-е в Европе.

Мужская сборная Украины по баскетболу сохранила 19-е место в рейтинге Международной федерации баскетбола (FIBA), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации во вторник, 26 февраля. Сборная Украины в понедельник в отборе на чемпионат мира-2019 проиграла Словении в поединке, который уже ничего для нас не решал. Украина занимает 12-е место среди европейских команд.

Напомним, что украинские баскетболисты не смогли завоевать путевку на чемпионат мира после того, как в пятницу проиграли команде Черногории на своем паркете со счетом 74:76.

Лидирует в рейтинге сборная США, вторыми идут испанцы, замыкает тройку команда Франции.

Динамо выиграло Кубок Украины по баскетболу среди женщин

Рейтинг FIBA, версия от 26 февраля:

1 (1). США – 793,7 очка

2 (2). Испания – 703,4

3 (3). Франция – 650,2

4 (4). Сербия – 645,4

5 (5). Аргентина – 626,5

6 (6). Литва – 623,0

7 (7). Словения – 621,9

8 (8). Греция – 602,2

9 (9). Хорватия – 582,9

10 (11). Россия – 525,3

19 (19). Украина – 425,2

Женская сборная Украины по баскетболу занимает 38-е место в рейтинге ФИБА.

Напомним, что игрок сборной Украины Иссуф Санон заявил: "В следующем сезоне попасть в НБА? Зависит от того, как себя покажу". Задрафтованный "Вашингтоном" украинский баскетболист – о девушке из Украины, "наказании за убийство" и перспективах в НБА.

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Баскетбол, ФИБА, Новости баскетбола, Сборная Украины по баскетболу, ЧМ-2019 по баскетболу.
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