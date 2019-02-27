Сборная Украины сохранила свои позиции в рейтинге ФИБА

Мужская сборная Украины по баскетболу сохранила 19-е место в рейтинге Международной федерации баскетбола (FIBA), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации во вторник, 26 февраля. Сборная Украины в понедельник в отборе на чемпионат мира-2019 проиграла Словении в поединке, который уже ничего для нас не решал. Украина занимает 12-е место среди европейских команд.
Напомним, что украинские баскетболисты не смогли завоевать путевку на чемпионат мира после того, как в пятницу проиграли команде Черногории на своем паркете со счетом 74:76.
Лидирует в рейтинге сборная США, вторыми идут испанцы, замыкает тройку команда Франции.
Рейтинг FIBA, версия от 26 февраля:
1 (1). США – 793,7 очка
2 (2). Испания – 703,4
3 (3). Франция – 650,2
4 (4). Сербия – 645,4
5 (5). Аргентина – 626,5
6 (6). Литва – 623,0
7 (7). Словения – 621,9
8 (8). Греция – 602,2
9 (9). Хорватия – 582,9
10 (11). Россия – 525,3
19 (19). Украина – 425,2
Женская сборная Украины по баскетболу занимает 38-е место в рейтинге ФИБА.
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