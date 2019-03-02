НБА. Украинец Лень результативно сыграл против Чикаго

Новости спорта: Украинец оформил восьмой дабл-дабл в сезоне.

Центровой «Атланты Хокс» Алексей Лень результативно сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против «Чикаго Буллс», однако это не спасло его команду от поражения в овер-тайме 161:168.

Украинец провел на площадке почти 36 минут. В его активе 24 очка, 10 подборов и 1 передача. У Леня второй показатель результативности в «Атланты» в этом матче после Трея Янга, который набрал 49 очков.

Команда Леня сохраняет 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. В следующем матче «Хокс» вновь встретятся с «Чикаго Буллс» завтра, 3 марта.