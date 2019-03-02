Политехник впервые в сезоне обыграл Химик

Новости спорта: Харьковский «Политехник» в гостевом матче регулярного чемпионата Суперлиги впервые в этом сезоне одолел южненский «Химик».

Подопечные Владимира Коваля всю игру боролись на равных с соперником, однако победную разницу во встрече добыл разыгрывающий харьковчан Джаван Дэвис, реализовавший сразу восемь треочковых по ходу матча, большая часть из которых пришлась на вторую половину.

Благодаря победе «Политехник» поднялся ев пятую строчку в турнирной таблице.

Суперлига. Регулярный чемпионат.

«Химик» – «Политехник» 87:92 (24:21, 20:24, 22:25, 21:22).

«Химик»: Эдвин (9 + 7 подборов + 6 передач + 2 блок-шота), Рябчук (12 + 5 передач), Войналович (8), Джонс (16 + 7 подборов + 7 передач), Павлов (12 + 6 подборов) – старт; Антипов (14), Марченко (12), Сидоров (4 + 4 передачи).

«Политехник»: Дэвис (27), Козлов (10), Кромер (21 + 9 передач), Грэм (19 + 13 подборов + 3 перехвата + 2 блок-шота), Завадский (13 + 8 подборов) – старт; Рочняк (2), Кузнецов, Чугунов.