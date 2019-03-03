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Суперлига: Николаев и Запорожье добывают важные победы

Суперлига: Николаев и Запорожье добывают важные победы
19:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Запорожский клуб приблизился к лидерам чемпионата.

МБК «Николаев» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги на своей площадке обыграл действующих чемпионов «Черкасских Мавп» 80:73.

Николаевский клуб выиграл все четверти, а самым результативным игроком матча стал Алексей Адедиран (19 очков + 13 подборов). У «Мавп» 17 очков набрал Брэндон Янг.

В другом матче игрового дня «Запорожье» выиграло дома у «Киев-Баскет» 92:83. На большой перерыв команды ушли при равном счете, а в третьей и четвертой четвертях хозяева дожали соперника.

Самым результативным игроком матча стал легионер «Запорожья» Майкл Холтон (22 очка). У гостей 19 очков в свой актив записал Павел Крутоус.

В турнирной таблице Суперлиги «Запорожье» закрепилось на третьем месте, набрав 43 очка. На одно очко больше у «Днепра» и «Химика».

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Баскетбол, Суперлига, ФБУ.
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