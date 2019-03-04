Лень установил сразу два личных рекорда в матче с Чикаго

Новости спорта: Баскетболист набрал 28 очков в поединке против Буллз.

Украинский баскетболист Алексей Лень сыграл за Атланту Хокс в матче регулярного чемпионата НБА против Чикаго Буллз (123:118).

В этом поединке центровой сумел набрать 28 очков за 27 минут игрового времени. Он забросил 5 из 8-ми трехочковых, сделал 9 из 18-ти бросков с игры и отправил в корзину 5 из 8-ми штрафных.

Таким образом, центровой Хокс и сборной Украины достиг личной рекордной отметки результативности за Атланту в матчах регулярного чемпионата НБА. Предыдущий показатель составлял 24 очка.

Обзор матча:

Также украинец впервые в карьере забросил 5 трехочковых в одном матче. Ранее личный рекорд Алексея составлял 3 трехочковых за поединок.