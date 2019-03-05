Лень провалил матч против Майами в НБА

Новости спорта: Украинский центровой Лень заработал два очка в проигранном матче Атланты против Майами.

Украинский центровой Атланты Хокс Алексей Лень вышел со старта в матче регулярного сезона НБА против Майами Хит, но на этот раз показал не самую лучшую результативность.

Игрок заработал 2 очка за матч, а также сделал 2 передачи и 4 удачных подбора. Точные броски украинца были совершены со штрафной отметки, а с игры Лэнь не забивал, хотя совершил 6 бросков, три из которых из-за дуги.

В целом Алекс провел на паркете чуть больше двадцати минут. На его счету также 2 фола и одна потеря, а общий рейтинг результативности составил -6.

Атланта проиграла Майами лишь с отставанием в одно очко — 113:114.

В недавнем поединке против Чикаго Буллз игрок за 26 минут на паркете заработал 28 очков, впервые в этом году появившись в игре со старта.

Обзор матча:

Атланта Хокс (22-43) — Майами Хит (29-34) 113:114 (32:31, 29:30, 24:24, 29:28)

Атланта: Картер (21), Бэйзмор (18), Янг (14), Дэдмон (14), Хаертер (13), Бембри (11), Лэнь (2 + 2 передачи + 4 подбора)

Майами: Уэйд (23), Ричардсон (19), Уинслоу (18), Уэйтерс (14), Олиник (12)