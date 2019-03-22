Михайлюк пропустил очередной матч Детройта в НБА

Новости спорта: Детройт добыл важную победу над Финиксом в НБА.

Атакующий защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк не принимал участие в матче своей команды против Финикс Санз.

В последний раз украинец играл за Поршней во встрече с Майами, однако не заработал очков в том матче за 6 минут игрового времени.

Вчера Михайлюк набрал 6 очков в составе фарм-клуба Детройта, проведя на площадке 26 минут.

Пистонз занимают 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команад проведет в ночь на воскресенье, 24 марта, против Портленда.

Финикс Санз — Детройт Пистонз 98:118 (32:29, 28:29, 20:29, 18:31)

Финикс: Букер (26), Эйтон (20), Бриджес (13), Холмс (10)

Детройт: Эллингтон (23), Гриффин (17), Кеннард (16), Драммонд (16 + 19 подборов), Джексон (14), Смит (11), Макер (10)