Лучшая пятерка сборной США всех времен от Коби Брайанта

Новости спорта: Коби Брайант назвал стартовую пятёрку сборной США всех времён.

Легендарный баскетболист Коби Брайант перечислил имена игроков, которые играли бы в его идеальной стартовой пятёрке национальной команды США по баскетболу. Его слова приводит официальный «твиттер» ФИБА.

«В стартовую пятёрку сборной США я возьму Мэджика Джонсона, Майкла Джордана, Ларри Бёрда, Хакима Оладжьювона и Карима Абдул-Джаббара», – сказал Брайант.

Ранее Коби, игравший за «Лос-Анджелес Лейкерс», обратился к нынешнему лидеру калифорнийской команды Леброну Джеймсу.

«Не останавливайся. Такие сезоны делают чемпионство по-настоящему ценным. «Лейкерс» играли очень хорошо, я думаю, что даже превосходили ожидания людей. Но потом на них сказались травмы. Они отбросили их назад, немного сбили с толку. Потом было тяжело перезагрузиться, и они попадали в эту колею. Но следующий год должен быть лучше», — заявил Брайант.