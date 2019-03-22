Суперлига: Киев-Баскет проиграл дома Политехнику в одно очко

Новости спорта: 22 марта в столице регулярный чемпионат Суперлиги Пари-Матч завершили в очном противостоянии Киев-Баскет и Политехник.

Со старта Политехник начал активно действовать. Завадский и Кромер своими попаданиями обеспечили харьковчанам рывок 4: 0. Евгений Мурзин даже взял тайм-аут при счете 2: 6. Впервые лидер в матче изменился после попадания издалека Горобченко на экваторе четверти 9:7. И американцы Политехника снова вывели свою команду вперед. И только бросок из-за дуги Петрова на последней минуте четверти сократил отставание киевлян к минимуму 18:19.

На заключительную четверть команды вышли при счете 55:52 в пользу хозяев. Но сразу же в начале заключительного отрезка Дэвис сначала восстановил равновесие а затем и вывел харьковчан вперед. И уже Киев-Баскет играл роль догоняющего. Когда с угла площадки Козлов попал в корзину киевлян и довел преимущество до +4 Евгений Мурзин взял тайм-аут, но это не остановило гостей. Завадский реализовал «энд ван» и Харьков повел 68:61. Но и Киев проявил характер. Крутоус, Крик с линии штрафных и Петров с периметра сравняли счет 68:68. В заключительные минуты напряжение в матче достигло апогея. На попадание Петрова трехочковым ответил Кромер. За секунду до конца тот же Петров забросил издалека. А базер-биттер Крутоусу не удался. 76:75 в пользу гостей.

Суперлига Пари-Матч

22 марта, г. Киев

Киев-Баскет - Политехник 75:76 (18:19, 16:11, 21:22, 20:24)