БК Запорожье выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Новости спорта: Стали известны все пары плей-офф баскетбольной Суперлиги..

В последнем туре украинской баскетбольной Суперлиги в матче лидеров БК "Запорожье" обыграл "Химик" 93:82 и стал победителем регулярного чемпионата.

К решающей четверти команды подошли практически с равным количеством очков, но отрыв "Запорожье" в 10 очков в последнем отрезке игры позволил им победить 93:82 и выиграть регулярный чемпионат.

В других матчах последнего тура БК "Одесса" на выезде обыграл МБК "Николаев" 82:67, "Черкасские Мавпы" победили "Днепр" 89:86, а "Политехник" минимально переиграл "Киев-Баскет" 76:75.

Таким образом, стали известны все пары плей-офф. БК "Запорожье" - "Черкасские Мавпы", "Химик" - "Политехник", "Днепр" - БК "Одесса", "Киев-Баскет" - МБК "Николаев". Плей-офф стартует уже 26 марта.