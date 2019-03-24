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Журавлев: В плей-офф любая команда может преподнести сюрприз

Журавлев: В плей-офф любая команда может преподнести сюрприз
15:07 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: БК Днепр

Новости спорта: Наставник Днепра Денис Журавлев оценил шансы в серии плей-офф Суперлиги.

Главный тренер «Днепра» Денис Журавлев поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф Суперлиги:

«Любая команда может преподнести сюрприз. Опять мы наступаем на те же грабли с первым раундом до двух побед. В прошлом году было мало случайностей, только «Николаев» обыграл «Будивельник», но я считаю, что все раунды должны быть до трех побед. Здесь не должно быть случайностей. Это уже похоже на кубковые игры. Мы чемпионы в кубковых играх, но мне это не очень нравится. Есть вариант расслабления дома и вылета на выезде.

Все команды хорошие, могут обыграть друг друга. Мне кажется, что даже преимущество домашней площадки особо не будет играть роль. Все сейчас усилились. «Политехник» набрал обороты, «Одесса» с новыми игроками опять опасна. Я затруднюсь сказать, кто кого выбьет. Не поспорю ни с кем на то, кто будет играть в полуфинале».

Напомним, что в последнем матче регулярного чемпионата «Днепр» потерпел поражение от «Черкасских Мавп» (86:89). В первом поединке плей-офф команда Журавлева встретится с «Одессой».

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Баскетбол, БК Днепр, ФБУ, Денис Журавлев.
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