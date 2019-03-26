Запорожье обыграло Черкасские Мавпы на старте плей-офф

"Запорожье" одержало первую победу в плей-офф Суперлиги Пари-Матч. На площадке домашнего дворца спорта "Юность" подопечные Валерия Плеханова обыграли команду "Черкаськи Мавпы" 105:87.
«Запорожье» - «Черкаськие Мавпы» - 105:87 (25:27, 31:11, 27:27, 22:22)
«Запорожье»: Трент (35 + 8 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Холтон (20 – 4 потери), К. Хилл (15 + 8 подборов + 3 перехвата), Шевченко (13), Кондраков (10 + 8 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Прессли (9 + 2 блок-шота – 7 потерь), Овдеенко (3).
«Черкаськие Мавпы»: Янг (25 + 6 передач), Кольченко (15 – 4 потери), Кокли (13), Ткаченко (12 + 2 блок-шота), Воевода (9), Никс (5 + 5 подборов), Отверченко (3), Липовцев (3 + 6 подборов), Скапинцев (2).
Первый раунд плей-офф Суперлиги проходит в формате до двух побед. Вторая игра серии состоится 29 марта в Черкассах.