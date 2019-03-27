Украинец Лень набрал 13 очков против Нью-Орлеана

Новости спорта: Алексей Лень набрал 13 очков в матче НБА “Нью-Орлеан Пеликанс” - “Атланта Хокс”.

Украинский центровой американского баскетбольного клуба “Атланта Хокс” Алексей Лень принял участие в победном матче НБА против “Нью-Орлеан Пеликанс”.

Поединок “Нью-Орлеан Пеликанс” - “Атланта Хокс” закончился со счетом 120:130 (34:42, 23:28, 30:32, 33:28), а Алексей Лень отыграл в нем 26,5 минуты. Об этом сообщает Sport Arena.

За время, проведенное на площадке, украинский баскетболист заработал 13 очков, сделал 2 передачи и 7 подборов, а его показатель результативности стал четвертым в команде.

Видео лучших моментов матча:

“Атланта Хокс” занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда Леня проведет в ночь на субботу, 30 марта, против “Портленд Трейл Блейзерс”.