"Химик" и "Днепр" добыли победы в первых матчах плей-офф Суперлиги

Новости спорта: "Химик" победил "Политехник", "Днепр" победил "Одессу".

Продолжаются четвертьфинальные матчи плей-офф баскетбольной Суперлиги. В первом поединке "Химик" победил на своей площадке "Политехник" 83:81 и вышел вперед в серии 1:0.

"Химик" (Южный) обыграл в первом матче 1/4 финала плей-офф Суперлиги харьковский "Политехник" 83:81 и вышел вперед в серии 1:0. Самым результативным игроком матча стал нападающий "Химика" Кристиан Джонс (25 очков). Матч №2 сыграют 30 марта в Харькове.

В первом матче другого противостояния 1/4 финала плей-офф "Днепр" победил БК "Одесса" 92:82. Днепряне вышли вперед в серии 1:0. Матч №2 - 30 марта в Одессе.