Михайлюк в очередной раз не попал в заявку Детройта на матч НБА

Новости спорта: Украинский баскетболист Святослав Михайлюк вновь пропустил матч Детройта.

Атакующий защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк пропустил очередной матч своей команды. В этот раз Поршни победили Орландо Мэджик с разницей в 17 очков.

В марте украинец вернулся на площадку после 6 пропущенных матчей в игре с Майами, в которой ему предоставили меньше 6 минут игрового времени.

Главный тренер Детройта Дуэйн Кейси признался, что Михайлюк получает мало минут из-за ветеранов команды. В будущем Свята будут наигрывать в Пистонз в качестве разыгрывающего.

Михайлюк получает практику в матчах G-лиги, где его команда обеспечила себе место в плей-офф.

Пистонз занимают 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда проведет против Портленд Трэйл Блэйзерс в ночь на воскресенье, 31 марта.

Обзор матча:

Детройт Пистонз (38-37) — Орландо Мэджик (37-39) 115:98 (30:27, 30:19, 34:25, 21:27)

Детройт: Эллингтон (25), Гриффин (20 + 10 подборов), Драммонд (18 + 18 подборов), Смит (15), Галлоуэй (12)

Орландо: Гордон (20), Огастин (18), Фурнье (13), Вучевич (12 + 12 подборов), Росс (10), Айзек (10)