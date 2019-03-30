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Баскетбол. Химик стал первым полуфиналистом Суперлиги

Баскетбол. Химик стал первым полуфиналистом Суперлиги
16:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Химик во второй раз обыграл Политехник и стал первым полуфиналистом Суперлиги.

В первом матче игрового дня субботы в украинской баскетбольной Суперлиге Химик одержал победу над Политехником со счетом 90:66.

Таким образом, команда из Южного первой обеспечила себе место в полуфинале плей-офф чемпионата страны, выиграв серию со счетом 2:0.

Химик выиграл первые три четверти матча, а заключительный игровой отрезок завершился со счетом 17:17.

Самым результативным игроком матча стал капитан Химика Александр Рябчук, на счету которого 20 очков.

Во втором матче субботы встречаются Одесса и Днепр, который победил в первом матче серии.

Суперлига, плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч (0:2)

Политехник — Химик 66:90 (18:23, 14:31, 17:19, 17:17)

Политехник: Кромер (18 + 5 подборов + 6 передач), Грэм (17 + 9 подборов), Рочняк (12 + 5 подборов), Дэвис (10)

Химик: Рябчук (20), Антипов (15 + 10 подборов), Эдвин (14 + 7 передач), Павлов (13 + 7 подборов)

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Баскетбол, Суперлига, БК Химик, Новости баскетбола.
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