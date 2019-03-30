Суперлига. Одесса сравняла счет в серии с Днепром

БК Одесса во второй игре четвертьфинальной серии украинской Суперлиги дома справилась с БК Днепр, тем самым сравняв счет и продолжив борьбу за выход в следующий раунд.
Команда Олега Юшкина не минимально уступила в первых двух четвертях, а третий отрезок игры завершила вничью, но в четвертой четверти одесситы порадовали своих болельщиков и победили с отрывом в 11 очков, что и позволило им победить.
Ранее сегодня БК Химик стал первым полуфиналистом Суперлиги, обыграв харьковский Политехник во второй игре подряд.
Вчера Черкасские Мавпы и Николаев сравняли счет в сериях против БК Запорожье и Киев-Баскета соответственно.
БК Одесса — БК Днепр 101:93 (25:26, 24:26, 23:23, 29:18)
Одесса: Глебов (21), Мишула (18), Фесенко (16)
Днепр: Мэйси (22 + 10 передач), Пустозвонов (18), Новиков (18)