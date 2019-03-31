Детройт без Михайлюка обыграл Портленд в НБА

Новости спорта: Украинский баскетболист в очередной раз пропустил матч Детройта.

Украинский атакующий защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк пропустил очередной матч своей команды. В этот раз Поршни победили Портленд Трэйл Блэйзерс с разницей в 9 очков.

В марте украинец вернулся на площадку после 6 пропущенных матчей в игре с Майами, в которой ему предоставили меньше 6 минут игрового времени.

Главный тренер Детройта Дуэйн Кейси признался, что Михайлюк получает мало минут из-за ветеранов команды. В будущем Свята будут наигрывать в Пистонз в качестве разыгрывающего.

Михайлюк получает практику в матчах G-лиги, где его команда обеспечила себе место в плей-офф.

Пистонз занимают 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции и вскоре могут оформить выход в плей-офф. Следующий матч команда проведет против Индианы Пэйсерс в ночь на вторник, 2 апреля.

Детройт Пистонз (39-37) — Портленд Трэйл Блэйзерс (48-28) 99:90 (11:14, 20:20, 35:25, 33:31)

Детройт: Джексон (28), Драммонд (22 + 19 подборов), Гэллоуэй (12)

Портленд: Лиллард (23), Кантер (20 + 15 подборов), Карри (11), Лаймен (10), Харклесс (10 + 10 подборов)