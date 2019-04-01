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Киев-Баскет вышел в полуфинал плей-офф Суперлиги

Киев-Баскет вышел в полуфинал плей-офф Суперлиги
21:58 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: 22 очка Крутоусова помогли киевлянам добиться победы.

Столичный «Киев-Баскет» на своей площадке в рамках решающей встречи четвертьфинала плей-офф Суперлиги справился с сопротивлением «Николаева». Самым результативным игроком встречи стал баскетболист киевлян Павел Крутоус, набравший 22 балла и 5 подборов.

Суперлига. Плей-офф. Четвертьфинал

«Киев-Баскет» – «Николаев» 83:73 (20:21, 22:17, 23:16, 18:19). Счет в серии – 2:1

«Киев-Баскет»: Горобченко (13), Крик (17), Крутоус (22 + 5 подборов), Челован, Нванкво (6) – старт; Петров (13 + 10 подборов + 5 передач), Луценко (6 + 5 подборов), Латкович (4 + 5 передач), Сандул (2), Носков.

«Николаев»: Зотов (23 + 4 потери), Тонченко (5), Омоера (18), Давидюк (4), Адедиран (8 + 2 блок-шота) – старт; Приймак (6 + 6 подборов), Хохоник (5), Попов (2 + 4 передачи), Аникиенко (2).

Суперлига: Запорожье с трудом, но прошло Черкасские Мавпы

Напомним, «Химик» на выезде разгромил «Политехник» и стал первым полуфиналистом Суперлиги.

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Баскетбол, Суперлига, Новости спорта, БК Киев-Баскет.
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