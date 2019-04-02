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Михайлюк пропустил очередной матч Детройта в НБА

Михайлюк пропустил очередной матч Детройта в НБА
08:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Детройт Михайлюка уступил Индиане в матче НБА.

Украинский атакующий защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк пропустил очередной матч своей команды. В этот раз Поршни проиграли Индиане Пэйсерс с разницей в 9 очков.

В марте украинец вернулся на площадку после 6 пропущенных матчей в игре с Майами, в которой ему предоставили меньше 6 минут игрового времени.

Главный тренер Детройта Дуэйн Кейси признался, что Михайлюк получает мало минут из-за ветеранов команды. В будущем Свята будут наигрывать в Пистонз в качестве разыгрывающего.

Михайлюк получает практику в матчах G-лиги, где его команда обеспечила себе место в плей-офф.

Пистонз занимают 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции и вскоре могут оформить выход в плей-офф. Следующий матч команда проведет снова против Индианы Пэйсерс в ночь на четверг, 4 апреля.

Индиана Пэйсерс (46-32) — Детройт Пистонз (39-38) 111:102 (23:33, 36:22, 28:25, 24:22)

Индиана: Янг (19), Богданович (19), Сабонис (18 + 12 подборов), Тернер (17), Эванс (13), Макдермотт (11), Холидей (10)

Детройт: Эллингтон (26), Джексон (22), Драммонд (18 + 17 подборов), Мэйкер (14)

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Баскетбол, БК Детройт, БК Индиана, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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