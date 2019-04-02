Карри назвал пять лучших игроков НБА в истории

Новости спорта: В списке Карри - Джордан, ЛеБрон и другие.

Разыгрывающий Голден Стейт Стеф Карри рассказал, кто по его мнению входит в пятерку лучших игроков в истории НБА, сообщает ESPN.

В список топ-игроков попали центровые Уилт Чемберлен и Шакил О'Нил, защитник Майкл Джордан, разігрівающий Мєджик Джонсон, а также форвард ЛеБрон Джеймс.

Сам Карри в текущем сезоне набирает по 27,9 очка, совершает по 5,4 подбора, 5,3 передачи и делает 1,4 перехвата и 0,4 блок-шота за 34,3 минуты в среднем.

Голден Стейт на данный момент возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.

Ранее сообщалось, что Карри стал первым в НБА, кто смог реализовать 200 трехочковых бросков в 7 сезонах подряд.