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Определились пары полуфиналистов украинской Суперлиги

Определились пары полуфиналистов украинской Суперлиги
09:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: В розыгрыше остались четыре первые команды регулярного чемпионата.

Определились обе пары полуфиналистов в украинской баскетбольной Суперлиге.

Сегодня Днепр во втором домашнем матче серии обыграл Одессу и встретится в полуфинале с Химиком, который в четвертьфинале, в свою очередь, в двух матчах прошел Политехник.

В свою очередь, победитель регулярного чемпионата Запорожье встретится с Киев-Баскетом. В четвертьфиналах команды выбили из розыгрыша действующего чемпиона Черкасских Мавп и Николаев соответственно.

Первый матч Запорожье и Киев-Баскет проведут в пятницу, 5 апреля. На следующий день свою серию начнут Днепр и Химик.

Полуфинальные пары:

Химик (2) — БК Днепр (3)

БК Запорожье (1) — Киев-Баскет (4)

Победителем серии становится команда, которая первой добьется трех побед.

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Баскетбол, Суперлига, Новости баскетбола, БК Запорожье.
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