Украинец Лень набрал 21 очко в матче НБА

Новости спорта: Украинский центровой реализовал четыре трехочковых броска из пяти.

Украинский центровой Атланты Алексей Лень провел результативную игру в матче регулярного чемпионата НБА против Сан-Антонио Сперс.

Украинец провел на паркете почти 28 минут. За это время он набрал 21 очко, также на свой счет записав 3 передачи и 5 подборов.

Лэнь показал отличную эффективность трех очковых, забросив 4 из 5 бросков из-за дуги. Всего Алекс попал 7 бросков из игры с 11, а также трижды точно бросал штрафные.

Результативнее Лэня в составе Хокс в этой встрече стал лишь атакующий защитник Кент Бэйзмор, который заработал 26 очков.

Последняя игра украинца также получилась результативной: 23 очка в победной игре с Милуоки Бакс.

Обзор матча:

Тем не менее, встречу Атланта проиграла, уступив в гостях Сан-Антонио Сперз с разрывом в 6 очков.

Сан-Антонио Сперс (45-33) — Атланта Хокс (28-50) 117:111 (33:31, 25:25, 28:34, 31:21)

Сан-Антонио: Дерозан (29), Уайт (23), Форбс (19), Олдридж (16 + 11 подборов), Миллс (14)

Атланта: Бэйзмор (26), Лэнь (21 + 3 передачи + 5 подборов), Янг (15), Хаентер (13), Дэвис (10 подборов)