Определился победитель регулярного чемпионата НБА

Новости спорта: Милуоки гарантировали себе первое место в Восточной конференции.

В первом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» на выезде взял верх над «Филадельфией Сиксерс» — 128:122. Четвёртую четверть «олени» выиграли со счётом 46:36.

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 45 очков и 13 подборов. 22 балла на счету Криса Миддлтона, 20 – у Джорджа Хилла.

В составе «Филадельфии» трипл-дабл из 34 очков, 13 подборов и 13 результативных передач оформил Джоэл Эмбиид. 29 баллов на счету Джея Джея Редика, 22 – у Майка Скотта. Джимми Батлер участия в матче не принимал. Игроки «Сиксерс» реализовали 50% трёхочковых – 18 из 36.

«Милуоки» (59-20) одержал шестую победу в семи матчах и выиграл регулярный чемпионат НБА, став недосягаемым для других команд. У «Филадельфии» (49-30) третье поражение кряду.