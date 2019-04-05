Украинский баскетболист Пустовой: Футболисты испорчены деньгами

Новости спорта: Украинский баскетболист Барселоны Артем Пустовой рассказала о "звездной болезни" и чем баскетболисты отличаются от футболистов.

Украинский центровой «Барселоны» Артем Пустовой рассказал Tribuna.com, кого поддерживает на выборах президента Украины.

– Футболисты, которые играют в слабых командах, уже звезды, к которым сложно подобраться. Баскетболисты намного проще. Почему?

– Испорчены деньгами. Баскетболисты начинают зарабатывать не в очень раннем возрасте, когда психика стабильнее. Смотрел много видео, перспективные футболисты получали бабки – и все.

Баскетболисты смотрят вперед, пытаются заработать деньги и чувствовать себя хорошо в будущем.

– У тебя никогда не было звездной болезни?

– От денег – никогда. Первая зарплата была 150 гривен. Помню, иду из общаги голодный и мечтаю: «Буду получать тысячу гривен, пойду в магазин и куплю себе пак «Сникерсов». И съем все». Я их так и не купил.

Но была ситуация, что уже все – я «зірка». Был в дубле «Химика», нас заявили в детскую Евролигу – там я получил звание «лучшего центрового». Уже думал – вот она удача, словил жар-птицу за хвост. Приехали в Украину, прошло время, начался чемпионат по дублям.

Мы играли с «Грифонами», они шли на последнем месте. Друзья зовут гулять. Игра? Пфф, да пофиг. Мы гуляли допоздна. Какой режим?

Утром не тренировку, а тренер видит, что я несобранный. «Пустовой, что за фигня?» – спрашивает. «Тренер, да я в игре все исправлю», – отвечаю. Приходит матч, забил 4 очка, и весь сезон пошел под откос. Одна игра, вторая, третья, я уже все – режим не нарушаю.

Но все равно не идет. После шестой игры понял: «Мальчик, какая ты звезда? Успокойся». Вот такая история о том, что думал – все, «катила». В конце сезона выдал пару игр и в новый уже вошел хорошо, – рассказал Пустовой.