Запорожье уступило Киев-Баскету в первом полуфинальном матче плей-офф Суперлиги

Новости спорта: Стартовала полуфинальная серия в баскетбольной Суперлиге Украины.

Сегодня, 5 апреля, в Запорожье состоялся первый поединок 1/2 финала плей-офф Суперлиги. Местный баскетбольный клуб уступил столичной команде "Киев-Баскет" со счетом 86:94.

Суперлига. Плей-офф. 1/2 финала.

Первый матч. Запорожье. ДС "Юность".

БК "Запорожье" – "Киев-Баскет" – 86:94 (15:23, 22:17, 23:23, 26:31)

Второй поединок серии соперники проведуть в воскресенье, 7 апреле, также в Запорожье. В другой полуфинальной серии путевку в решающую стадию плей-офф будут оспаривать южненский "Химик" и "Днепр". Противостояния продлятся до трех побед.