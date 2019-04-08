Лень побил личный рекорд результативности в матче НБА

Новости спорта: Украинский центровой Атланты Алексей Лень провел лучший матч в карьере, забросив 33 очка в матче НБА.

Украинский центровой Атланты Хокс Алексей Лень провел результативную игру в матче регулярного чемпионата НБА против лидера Восточного дивизиона Милуоки Бакс.

Украинец провел на паркете чуть больше 34 минут. За это время он набрал 33 очка, также на свой счет записав 4 передачи и 8 подборов. Также на счету Лэня 4 фола, 1 перехват и 3 потери.

Предыдущим наилучшим показателем по очкам украинца в течение одной игры была встреча Хокс против Буллз. Тогда украинец заработал 28 очков.

Отметим, что несмотря на неплохие показатели бросков с игры, Лэнь попал лишь единожды из семи попыток штрафных бросков.

Тем не менее, встречу Атланта проиграла, уступив в гостях Милуоки Бакс с разрывом в 8 очков.

Обзор матча:

Милуоки Бакс (60-21) — Атланта Хокс (29-52) 115:107 (28:21, 26:24, 31:27, 30:35)

Милуоки: Адетокунбо (30), Миддлтон (21), Уилсон (10), Браун (10)

Атланта: Лэнь (33 + 4 передачи + 8 подборов + 1 перехват), Бембри (13), Бэйзмор (12), Принс (10)